بالكور: قانون انتخاب الرئيس جيد وتحتاجه ليبيا

قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، إنه “ليس لديه اعتراض على قانون انتخاب الرئيس الذي مرره رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ولكن اعتراضه على الإجراء الأحادي الذي اتبعه، حيث أعلن إصدار القانون قبل التصويت النهائي عليه، ما دفع بعض النواب لإصدار بيان برفض هذه الآلية المنفردة”، بحسب قوله.

بالكور، وفي تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، قال: “أن القانون جيد وهناك ضرورة لإصداره من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، حتى يمكن لليبيين الخروج من الوضع الحالي”، بحسب قوله.

ورأى أن “المشكلة هي إصدار القانون من قبل رئيس المجلس منفردا قبل أن يتم التصويت النهائي عليه رغم مناقشته والتصويت على بعض مواده، مشيرا إلى ما قد يمثله هذا الإجراء من بادرة لإصدار قوانين أخرى بنفس الطريقة، معتبرا أن هذا مؤشر خطير”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “إغلاق الدائرة الدستورية يمثل عقبة رئيسية أمام من يريد الاعتراض على إصدار القانون بهذه الطريقة، إذ لا يبقى أمام النواب سوى الاعتراض بإبداء الرأي، أو مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل الدائرة الدستورية حتى تكون هناك فرصة لإيقاف أي قوانين تخالف النظم الدستورية والقانونية”، بحسب قوله.

وأكد أن “فتح الدائرة الدستورية ضرورة ملحة حتى يكون العمل الديمقراطي متاحا للجميع، وأن يكون في إمكان أي متضرر إبطال القوانين التي قد تصدر بالمخالفة، بعد أن سحب من الأعضاء حق التعبير عن الرفض من خلال التصويت، وأصبح رئيس المجلس يصدر القوانين وفق رؤيته وتقديره هو”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “القانون كان سيمر إذا عرض للتصويت حيث لا يوجد اعتراض عليه، وهو الأمر الذي كان سيمنحه القوة من حيث سلامة الإجراءات، وحتى لا تتعرض العملية الانتخابية للطعن أو تكون ذريعة لرفض نتائجها من قبل البعض”، بحسب قوله.

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