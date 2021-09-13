بعد تلقيه الأوامر التركية.. المشري: إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق السياسي سيتحول مجلس الدولة إلى مؤتمر وطني يحمل صفة القائد الأعلى

زعم رئيس ما يسمى المجلس الاستشاري للدولة الإخواني خالد المشري، بأنه “في حالة عدم تنفيذ الاتفاق السياسي، وعدم الاعتراف به، فإن هذا المجلس سوف يتحول، إلى مؤتمر وطني يكون له كافة الاختصاصات التشريعية والرقابية بالإضافة لصفة القائد الأعلى”، وذلك في سعي مستميت لتضخيم دوره السياسي في ليبيا.

وادّعى المشري، أنه “في هذه الحالة سيصبح مجلس النواب المنتخب إلى طرف سياسي أو هيئة مجتمع مدني، ويكون أعضائه عبارة عن مجموعة ليس لديهم أي شرعية”، بحسب قوله.

واستكمل المشري مزاعمه بقوله، أن |تمسكهم بتنفيذ الاتفاق السياسي في صالح مجلس النواب نفسه|، متناسيا أن مجلسه مجرد هيئة استشارية فرضتها الأمم المتحدة وفق اتفاق الصخيرات، بينما مجلس النواب هو الهيئة الوحيدة حاليًا المنتخبة من قبل الشعب الليبي.

وهاجم المشري، البعثة الأممية مبديا الاستغراب من مباركتها للقانون الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس.

وهدد المشري، في تصريحات له أمس الأحد، إنه إذا لم يتم التوافق على قوانين الانتخابات، والقاعدة الدستورية، بالتوافق بين الأطراف السياسية فعلى من يصدر أي قانون منفردا أن يبحث عن مكان يطبقه فيه، زاعما أن مجلسه أعد مشروع موازي للانتخابات الرئاسية، وآخر للانتخابات البرلمانية والقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تحالف نصوص الاتفاق السياسي الذي كانت مشرفة عليه.

وقال المشري إن المجلس لا ينازع مجلس النواب في سلطة إصدار القوانين بل ننازعه في سلطة إعدادها وإنها لا يجوز لمجلس النواب إصدار قانون دون التوافق مع مجلس الدولة.

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