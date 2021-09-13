وزارة الحكم المحلي تستقبل الممثل الخاص لدى منظمة اليونيسيف

طرابلس 13 سبتمبر 2021 (وال) _ استقبلت مدير مكتب التعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة ” ميساء الرجيبي”، الممثل الخاص لدى منظمة اليونيسيف مكتب ليبيا بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس

وبحثت الرجيبي مع الممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف مكتب ليبيا السيد “عبدالقادر موسى” وعدد من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبي المشاريع المنفذة من قبل المنظمة.

هذا ويأتي اللقاء في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي واليونيسيف.

يذكر أن معظم هذه المشاريع تأتي تحت مظلة برنامج التعافي والإستقرار والتنمية الاجتماعية والإقتصادية في ليبيا الممول من الاتحاد الاوروبي. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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