الدغاري: العملية السياسية في ليبيا ‏نجاحها يتوقف على توافق الدول الفاعلة في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن “قانون انتخاب الرئيس ‏معرض للطعن عليه”، مشيرا إلى أن “العملية السياسية في ليبيا ‏نجاحها يتوقف على توافق الدول الفاعلة في ليبيا”، بحسب قوله.‏

وقال الدغاري في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مواقف الدول الفاعلة في العملية السياسية الليبية، ‏تتعارض في تصورها لمرحلة الانتخابات الرئاسية وشخوصها‎.‎

ونوه إلى أن القانون الخاص بانتخاب الرئيس معرض للطعن، وذلك ‏بعد أن أرسل مجلس النواب نسخة من القانون إلى المفوضية العليا ‏للانتخابات.‏

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