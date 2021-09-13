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الدغاري: العملية السياسية في ليبيا ‏نجاحها يتوقف على توافق الدول الفاعلة في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن “قانون انتخاب الرئيس ‏معرض للطعن عليه”، مشيرا إلى أن “العملية السياسية في ليبيا ‏نجاحها يتوقف على توافق الدول الفاعلة في ليبيا”، بحسب قوله.‏

وقال الدغاري في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مواقف الدول الفاعلة في العملية السياسية الليبية، ‏تتعارض في تصورها لمرحلة الانتخابات الرئاسية وشخوصها‎.‎

ونوه إلى أن القانون الخاص بانتخاب الرئيس معرض للطعن، وذلك ‏بعد أن أرسل مجلس النواب نسخة من القانون إلى المفوضية العليا ‏للانتخابات.‏

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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