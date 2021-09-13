الدغاري: العملية السياسية في ليبيا ‏نجاحها يتوقف على توافق الدول الفاعلة في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن “قانون انتخاب الرئيس معرض للطعن عليه”، مشيرا إلى أن “العملية السياسية في ليبيا نجاحها يتوقف على توافق الدول الفاعلة في ليبيا”، بحسب قوله.
وقال الدغاري في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مواقف الدول الفاعلة في العملية السياسية الليبية، تتعارض في تصورها لمرحلة الانتخابات الرئاسية وشخوصها.
ونوه إلى أن القانون الخاص بانتخاب الرئيس معرض للطعن، وذلك بعد أن أرسل مجلس النواب نسخة من القانون إلى المفوضية العليا للانتخابات.
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