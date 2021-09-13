حكومة الوحدة تعلن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات عدد من الشخصيات

ليبيا – قررت حكومة الوحدة الوطنية رفع الحراسة عن أموال وممتلكات شخصيات لا مبرر لفرضها وثبت حق شرعيتها وصحتها بمستندات مصلحة التسجيل العقاري.

المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تابعت مجرياته صحيفة المرصد إن القانون رقم 47 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال.

وتابع حمودة إن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت من دون بيان سبب واضح وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة ما حتم واستكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة الشروع في رفع الحراسة عن بعض الشخصيات.

إلى ذلك أكد حمودة الموافقة على طلبات ما يزيد على 402 زيجة من منحة الزواج حتى الآن سيتم إصدار صكوكها خلال الأيام المقبلة مبينا إن المنحة تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا فيما قررت حكومة الوحدة الوطنية إنشاء المركز الوطني لإعداد القيادات الشابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية