حمودة يعلن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض مسؤولي النظام السابق

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، إن ‏منحة الزواج التي ستصرفها الحكومة تستهدف 50 ألف شاب ‏وشابة على مستوى ليبيا، حيث بلغ عدد من قبلت طلباتهم حتى الآن ‏أكثر من 402 زيجة.‏

وقال حمودة إن رئيس الحكومة استعرض مجموعة من الملاحظات، ‏التي أبداها عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة الاستماع ‏الأخيرة، والتي كان من ضمنها ملاحظات مجلس النواب وضع آلية ‏عمل تحدد صلاحيات ومهام نواب رئيس الحكومة وتشكيل لجنة ‏مختصة بالخصوص.‏

وأكد أن وزارة المالية خصصت 700 مليون دينار، لتضمين ‏الإفراجات في الميزانية، وعدم اعتماد الميزانية هو من أخر عملية ‏إتمام هذه الإفراجات وتسييلها في حسابات الموظفين.‏

ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة ‏المدنية والمالية، لدراسة ملفات الإفراجات ومدى صحتها من الناحية ‏الفنية والتأكد من عدم الازدواجية.‏

وذكر أن وزارة الخدمة المدنية وافقت على استصدار قرار باعتبار ‏‏23 حالة لمن فقدوا حياتهم أثناء تأدية الواجب شهداء للواجب وفق ‏القانون رقم 12 لعام 1991.‏

وتحدث حمودة عن أن بعض القوانين التي تم سنها قد أضرت بعدد ‏من المواطنين وعلى رأسها قانون (47-2012م) بشأن إدارة أموال ‏وممتلكات بعض الأشخاص، وهذا القانون لم يبين آلية بحث وتقصي ‏شرعية هذه الأموال، علاوة أن قوائم الخاضعين للحراسة وُضعت ‏دون بيان سبب واضح وبسبب انتماءات فكرية في أغلبها‎.‎

وأتبع بقوله “من وضع أمواله تحت الحراسة تعذر عليه مراجعة ‏الحارس العام، وحتى إن تسنت لهم الظروف مراجعة الحارس فكان ‏ذلك بعد عشر سنوات”.‏

واستمر قائلا “الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات ‏بعض الشخصيات، ممن ثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم ‏وممتلكاتهم استنادا على السجلات العقارية”.‏

وأكد أن الحكومة أصدرت قرارا بإنشاء مركز لبحوث الصحة ‏الحيوانية والأمراض المشتركة، والموافقة على تخصيص ما يلزم ‏لتوفير الأعلاف والحبوب استعدادا لموسم الحرث.‏

وانتقل للحديث عن أزمة كورونا، بقولها إن “الحكومة قامت بتوريد ‏ما يزيد عن مليوني جرعة لقاح، وافتتحت عدد من مراكز التطعيم، ‏حيث بلغ إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا، بالجرعة ‏الأولى مليون و201 ألف و793 مواطن، فيما وصل من حصلوا ‏على الجرعة الثانية لـ120 ألف و514 مواطن.‏

واستدرك قائلا “الحكومة قررت إنشاء المركز الوطني لإعداد ‏القيادات الشابة لإعداد البرامج الخاصة بالشباب والرفع من كفاءتهم ‏وتطويرها، وتم الموافقة على نقل تبعية البرنامج الليبي للإدماج ‏والتنمية من مجلس الوزراء لوزارة الشباب”.‏

وتطرق إلى أن الحكومة أوصت بمعالجة الإشكال الحاصل نتيجة ‏تعديل عملية الانتخاب في الانتخابات البلدية، ووضع لائحة الأسس ‏والضوابط الخاصة بالانتخابات وتحديد نظام القائمة وآلياته.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

