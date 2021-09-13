«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار (الإثنين 13 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين؛ 12 سبتمبر 2021، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.52 دينار، مرتفعا بفارق قرش واحد سعر أمس البالغ 4.51 دينار.

وسجَّل متوسط سعر صرف اليورو 5.32 دينار، والجنيه الإسترليني 6.24 دينار، والليرة التركية 0.53 دينار، واليوان الصيني 0.7 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.20 دينار، والدرهم الإماراتي 1.23 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار.

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