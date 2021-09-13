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أبوزريبة: التخوّف من الانتخابات “مسيس” ويخدّم المصالح الشخصية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي أبوزريبة، إنَّ الانتخابات هي الحلّ الأمثل والوحيد، للخروج بالبلاد إلى برّ الأمان وإنهاء فترة المخاض، وقطع الطريق أمام المراحل الانتقالية.

وأرجع أبوزريبة؛ التخوّف من إقامة الانتخابات، إلى أعذار واهية، وُلدت من تعاقب الحكومات وزادت من حدة الأزمات، على حد تعبيره، مُبيّنًا أن تخوّفه ليس من الانتخابات، وإنما من عدم إجرائها في 24 ديسمبر.

ودعا عضو مجلس النواب، الجميع، إلى عدم الالتفات لما يسوّق له أشخاص، عبر وسائلهم الإعلامية وبياناتهم، حول خطورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، المراد زرعها بين المواطنين، لضمان بقاء هذا الوضع؛ خدمةً لمصالحهم الشخصية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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