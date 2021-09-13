بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس تبقى درجات الحرارة معتدلة مع أجواء مغيمة و فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي و تشمل بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 33) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف بداية من الأربعاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: تتكاثر السحب على الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق تمتد إلى الدواخل مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية .

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 31) مْ تصل على جالو والجغبوب إلى (35) مْ ، و تسجل إنخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ تتراجع يوم الغد على بعض المناطق.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:16).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:49).