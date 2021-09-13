مستنكرين بيان أعيانهم رفقة بادي.. شباب ونشطاء مصراتة: ندعم ‏قانون انتخاب الرئيس

تزامنًا مع بيانٍ أصدره أعيان مصراتة بحضور المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، الإرهابي صلاح بادي، أعلنوا فيه رفضهم لقانون انتخابات الرئيس الصادر عن مجلس النواب، أعربت منظمة مسار للتحول الديمقراطي، وبعض أعيان مصراتة ‏ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة، عن تأييدهم لقانون انتخاب الرئيس ‏الصادر عن مجلس النواب.‏

وعبر الشباب والنشطاء في بيانهم عن تأييدهم ‏لقانون انتخاب الرئيس باعتباره مطلبًا شعبيًا، وذلك من خلال متابعتهم لتنفيذ ‏خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.

وطالبوا كافة جهات الدولة بالتعاطي بصورة إيجابية مع قانون ‏انتخاب الرئيس، بعيدًا عن الصراعات الحزبية، مؤكدين أن موعد 24 ‏ديسمبر، لا حياد عنه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.‏

ووجه البيان رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، بضرورة تغليب ‏المصلحة الوطنية، والإسراع بإصدار قانون الانتخابات التشريعية، ‏ودعا بعثة الأمم المتحدة لاستغلال الدعم والزخم الدولي لتنفيذ ‏الاستحقاقات الدولية في موعدها.‏

وأتم بقوله: “نطالب البعثة الأممية بالتصدي لكل من يحاول عرقلة ‏الانتخابات، وندعو الشباب في كل ليبيا لممارسة حقها الانتخابي ‏والمشاركة الإيجابي لإخراج البلاد من أزمتها الحالية، وندعو كل ‏المؤسسات المدنية والكيانات السياسية بالإيفاء بوعودها بتنفيذ ‏الاستحقاقات الانتخابية في موعدها”.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

