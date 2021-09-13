لاستخدام المباني التعليمية كمراكز إنتخاب.. مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات الجاهزية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأكدت المفوضية حسب منشورها على فيسبوك، أن من قام بالتوقيع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها عماد السايح، فيما وقّع عن الجانب المناظر وزير التربية و التعليم موسى المقريف، بديوان مجلس المفوضية.

وتضمنت مذكرة التفاهم (10) بنود تنظم آلية تفعيل الشراكة بين المفوضية ووزارة التربية و التعليم فيما يخص استخدام المباني التعليمية كمراكز إنتخاب، وتنظيم الكوادر الوظيفية من شريحة المعلمين المستهدفين بالتدريب و العمل في تلك المراكز.

بالإضافة الى تحديد مذكرة التفاصيل القانونية لعلاقة العمل المشترك، و الإنخراط في برامج التدريب التي توجهها المفوضية لموظفي مراكز الانتخاب، إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإجراءات يوم الإقتراع و المسؤوليات المترتبة على الطرفين في سبيل إنجاح هذه العملية.