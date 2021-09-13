بحضور الإرهابي صلاح بادي.. “أعيان” مصراتة يصطفون بجانب الإخوان: نرفض قانون انتخابات الرئيس وهو غير قابل ‏للتطبيق

أصدر عدد من ما وصفوا أنفسهم بـ “أعيان مصراتة”، بيانًا علقوا فيه على “قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب، معلنين رفضهم للقانون”، واصفين إياه بأنه “غير دستوري وغير قابل للتطبيق”، بحسب قولهم.
وأوضح بيان “أعيان مصراتة”، الذي تم إعلانه بحضور المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، أنه “في الوقت الذي نتطلع إلى مسار ديمقراطي سليم ورغبتنا في إجراء الانتخابات، نجد أن هناك محاولة اختراق مستمرة من رئاسة البرلمان لبنود الاتفاق السياسي وطبيعة المرحلة التي تستوجب التوافق والذهاب بالوطن إلى بر الأمان، عبر مشاركة جميع الأطراف السياسية في صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، بحسب قولهم.
ولفت البيان إلى أنه: “في الوقت الذي نظهر فيه حرصنا الشديد على ضرورة إعادة الأمانة إلى أهلها، وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في مناخ مستقر وآمن نؤكد على رفض مشروع قانون انتخاب الرئيس المقدم من طرف واحد دون التصويت عليه داخل البرلمان ودون استشارة باقي الأطراف السياسي ونؤكد على عدم دستورية وقابليته للتطبيق”، بحسب قولهم.
وأعربوا عن رفضهم المطلق “السماح بالترشح للانتخابات الرئاسية بشكل خاص لكل من ينتمي للمؤسسة العسكرية ما لم يكن قد مضى على استقالته 5 سنوات على الأقل، أو من يحمل جنسية أخرى، أو صدره بحقه حكما قضائيا أو مطلوب للمحاكم الليبية أو الدولية، أو نرفض ترشح كل من شرعن أو حرض على قتل الليبيين”، بحسب قولهم.
وأكدوا على أن “توجهات مصراتة تمثلها الأجسام الشرعية المتمثلة في المجلس البلدي ومجلس الأعيان، ولا يمثلها أصحاب الأجندات السياسية الذين يعقدون الصفقات في الخارج لصالح امتيازاتهم”، بحسب قولهم.
وطالب أعيان مصراتة “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الالتزام بالتعامل مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وفقا لأدوارها وعدم القبول بإجراءات تشريعي من دون التوافق بين مجلسي النواب والدولة”، بحسب قولهم.
ودعا البيان إلى “انسحاب كامل قوات المرتزقة شرط أساسي قبل المضي في العملية الانتخابية لبسط سيطرة الدولة على كامل تراب الوطن، مطالبين بالتفعيل الفوري للدائرة الدستورية للبحث في اختراقات السلطة التشريعية للقوانين والمواثيق”، بحسب قولهم.
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