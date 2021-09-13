بحضور الإرهابي صلاح بادي.. “أعيان” مصراتة يصطفون بجانب الإخوان: نرفض قانون انتخابات الرئيس وهو غير قابل ‏للتطبيق

أصدر عدد من ما وصفوا أنفسهم بـ “أعيان مصراتة”، بيانًا علقوا فيه على “قانون انتخاب الرئيس الذي ‏أصدره مجلس النواب، معلنين رفضهم للقانون”، واصفين إياه ‏بأنه “غير دستوري وغير قابل للتطبيق”، بحسب قولهم.‏

وأوضح بيان “أعيان مصراتة”، الذي تم إعلانه بحضور المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، أنه “في الوقت ‏الذي نتطلع إلى مسار ديمقراطي سليم ورغبتنا في إجراء ‏الانتخابات، نجد أن هناك محاولة اختراق مستمرة من رئاسة ‏البرلمان لبنود الاتفاق السياسي وطبيعة المرحلة التي تستوجب ‏التوافق والذهاب بالوطن إلى بر الأمان، عبر مشاركة جميع ‏الأطراف السياسية في صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ‏والبرلمانية”، بحسب قولهم.‏

ولفت البيان إلى أنه: “في الوقت الذي نظهر فيه حرصنا الشديد على ‏ضرورة إعادة الأمانة إلى أهلها، وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ‏مناخ مستقر وآمن نؤكد على رفض مشروع قانون انتخاب الرئيس ‏المقدم من طرف واحد دون التصويت عليه داخل البرلمان ودون ‏استشارة باقي الأطراف السياسي ونؤكد على عدم دستورية وقابليته ‏للتطبيق”، بحسب قولهم.‏

وأعربوا عن رفضهم المطلق “السماح بالترشح للانتخابات الرئاسية ‏بشكل خاص لكل من ينتمي للمؤسسة العسكرية ما لم يكن قد مضى ‏على استقالته 5 سنوات على الأقل، أو من يحمل جنسية أخرى، أو ‏صدره بحقه حكما قضائيا أو مطلوب للمحاكم الليبية أو الدولية، أو ‏نرفض ترشح كل من شرعن أو حرض على قتل الليبيين”، بحسب قولهم.‏

وأكدوا على أن “توجهات مصراتة تمثلها الأجسام الشرعية المتمثلة ‏في المجلس البلدي ومجلس الأعيان، ولا يمثلها أصحاب الأجندات ‏السياسية الذين يعقدون الصفقات في الخارج لصالح امتيازاتهم”، بحسب قولهم.‏‏

وطالب أعيان مصراتة “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الالتزام ‏بالتعامل مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وفقا لأدوارها ‏وعدم القبول بإجراءات تشريعي من دون التوافق بين مجلسي ‏النواب والدولة”، بحسب قولهم.‏

ودعا البيان إلى “انسحاب كامل قوات المرتزقة شرط أساسي قبل ‏المضي في العملية الانتخابية لبسط سيطرة الدولة على كامل تراب ‏الوطن، مطالبين بالتفعيل الفوري للدائرة الدستورية للبحث في ‏اختراقات السلطة التشريعية للقوانين والمواثيق”، بحسب قولهم.‏

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