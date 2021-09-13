أبوبكر سعيد: زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون

قال عضو مجلس النواب، أبوبكر سعيد، إن أي زعزعة وعدم استقرار للحكومة يعني تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، «وهذا ما لا يقبله الليبيون وأعضاء المجلس الساعون لعقد الانتخابات في موعدها».

وتابع: «ربما (يجب) إعطاؤها التوجيهات، والنظر في سحب الثقة فيما بعد الانتخابات، وإقرار قانون الانتخابات التشريعية في أسرع وقت»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وتحدث عن الوضع في مدينة ترهونة، قائلاً إن كل يوم تستخرج جثث من مقابر جماعية، «وفي كل يوم جنازة»، مردفا: «تلك الأعمال مستمرة منذ سنة ونصف، وبهذه الوتيرة ستبقى لسنوات»، داعيًا إلى تسريع تلك الأعمال، إضافة إلى محاكمة الجناة.

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