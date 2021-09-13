الشهيبي: انتخاب البرلمان بنفس تاريخ جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يقطع الطريق على المفسدين

العنوان-طبرق

قال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، وعضو المؤتمر الوطني السابق، توفيق الشهيبي، أن هناك مقترح بأن تكون الانتخابات البرلمانية بنفس تاريخ الجولة الثانية “جولة الاعادة” للانتخابات الرئاسية.

وأوضح الشهيبي، في تدوينة له عبر تويتر، أن المتقدمين بالمقترح يرون أن ذلك زيادة ضمان لانتخاب رئيس وقطع الطريق لمن قد يفسد الانتخابات الرئاسية إذا ما انتخب البرلمان أولا.

وفي تدوينة منفصلة، انتقد الشهيبي، تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن الشاطر، حول أن إصرار الدول الأجنبية على إجراء الانتخابات الرئاسية يبعث القلق والشكوك، قائلا، “نائب منذ أكثر من 9 سنوات رغم أن المدة الافتراضية للمؤتمر الوطني العام كانت عام ونصف فقط، ويريد إقناعنا بأنه حريص على الوطن عن طريق عرقلته للانتخابات وتمديد فترة بقائه في السلطة”.