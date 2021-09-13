غوتيريش: سلطة الدبيبة ما زالت ضعيفة على أجزاء من ليبيا بما في ذلك الشرق

ليبيا – أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سلطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لا تزال ضعيفة على أجزاء من ليبيا بما في ذلك الشرق.

وأوضح غوتيريش في رسالة موجهة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في الـ6 من أغسطس الماضي تضمنت استعراضا إستراتيجيا للبعثة الأممية اطلعت عليها صحيفة المرصد إن تشكيل الحكومة المؤقتة تطور يبعث على التشجيع مع أهمية أن يتم ذلك عبر التعاون السياسي بين المؤسسات الذي لا يزال منعدما.

وأشار غوتيريش إلى ملاحظته تعطل التقدم على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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