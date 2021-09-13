سلامة الغويل: مصر تستحوذ على النسبة الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، إبرام الحكومة عقودًا تراوحت قيمتها بين 1.5 وملياريْ دولار، مع شركات مصرية؛ لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية، في ليبيا.

ورجّح “الغويل”، في تصريح لموقع المال المصري؛ استحواذ الشركات المصرية على نسبة تتراوح بين 60% و%70 من مشاريع إعادة الإعمار.

وقدّر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، تكلفة خُطط إعادة إعمار البلاد، بنحو 111 مليار دولار، تسير على مدار عشر سنوات، لافتًا إلى تعطّل الخطة، إلى حين إقرار الميزانية وتحقيق التوافق السياسي.

وكشف “الغويل” عن زيارة مرتقبة، يجريها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى الجمهورية المصرية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك على الأصعدة كافة.

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