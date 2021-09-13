انطلاق جلسة النواب لمناقشة ردود الحكومة المؤقتة على بنود الاستجواب

انطلقت منذ قليل جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمقر المجلس بمدينة طبرق، ويناقش النواب إجابات وردود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حول بنود الاستجواب ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد، وفق الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وأعلن بليحق، الأربعاء، أن المجلس علق جلسته ليوم الإثنين المقبل “لمناقشة وتدارس ما ورد في إجابات وردود الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال جلسة مساءلتها التي جرت اليوم”.

وأشار إلى أن “المجلس استمع اليوم لردود الحكومة حول كافة التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أُحيلت من مجلس النواب للحكومة، حيث استمرت الجلسة لمساء اليوم.

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