رصد طائرتين تركيتين متجهتين نحو الوطية

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رصد موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، اليوم الاثنين، تحرك طائرتي شحن نوع إيرباص تابعة لسلاح الجو التركي نحو الساحل الغربي لليبيا.

وأكد الموقع، أن الطائرتان من نوع إيرباص ” A400″ أقلعتا من قاعدة عسكرية بالقرب من أنقرة، مشير إلى أن الرحلة الأولى أقلعت تحت رقم ” Reg 15-0051 بالرمز 220″ أما الثانية جاءت تحت رقم ” Reg 17-0080 بالرمز 221″.

ورجح مراقبون أن الرحلتين متجهتين نحو قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” التي يسيطر عليها الأتراك، وتأتي ضمن التحركات التركية التي تدعم من خلالها الميليشيات في المنطقة الغربية.

يذكر أن التحركات التركية تستمر رغم مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن التدخلات التي من شأنها أن تعرقل العملية السياسية في ليبيا.