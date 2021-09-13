السويحلي يتهم كوبيتش بإحدث خرق جسيم لخارطة الطريق وخروج كامل عن صلاحيات البعثة

ليبيا – اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مصراتة عبد الرحمن السويحلي المبعوث الأممي يان كوبيتش بإحداث خرق جسيم لخارطة الطريق وخروج كامل عن صلاحيات البعثة.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد قال: إن المتطلبات الدستورية والقانونية للانتخابات لها مساراتها المحددة بدقة، ولا يمكن قبول تجاوزها اذا أردنا فعلًا تحقيقها، معتبرًا أن غير ذلك نفق مسدود يؤدي لتفاقم الاستقطاب وتهديد مؤكد للاستقرار وإفشال لعملية انتخابية مقبولة النتائج.

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