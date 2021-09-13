فرج عبدالمالك: الوقت غير مناسب لسحب الثقة من الحكومة

قال عضو مجلس النواب، فرج عبدالمالك، إن الوقت غير مناسب لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ بسبب أنه لم يتبقَ سوى أربعة أشهر على عقد الانتخابات، وبعدها هي لن تبقى في السلطة.

وأشار عبدالمالك إلى أن الحكومة «لا تسيطر على ثلاثة أرباع الدولة»، داعيا إلى عقد حوار بين الأطراف والمجموعات التي تسيطر فعليا على الأرض، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وطالب بتحسين العلاقات مع تونس، مردفا أن الاستفادة متبادلة بين الطرفين في حالة عودتها إلى طبيعتها.

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