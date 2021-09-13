“الدغاري”: قانون انتخاب الرئيس الصادر عن “النواب” قابل للطعن

أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إمكانية تعرّض القانون الخاص بانتخاب الرئيس، للطعن، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسلّم نسخةً من القانون.

وقال “الدغاري” في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: نجاح العملية السياسية في ليبيا؛ يتوقف على توافق الدول الفاعلة في ليبيا.

وأشار إلى أن مواقف الدول الفاعلة في العملية السياسية الليبية، تتعارض فيما يتعلق بتصورها لتفاصيل مرحلة الانتخابات الرئاسية.

تأتي تصريحات “الدغاري”، بعد ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات في طرابلس، تسلّمها قانون انتخاب الرئيس المُصادَق عليه من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمُكوّن من 77 مادة حول اختصاصات الرئيس، وشروط الترشح.

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