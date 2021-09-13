المفوضية العليا تعلن عدد الناخبين المسجلين بالخارج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2021

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ حتى اليوم الاثنين بلغ (9,648) ناخب بينهم (6,598) ناخب من الرجال، و(3,050) ناخبةً من النساء.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها أن عدد الذين انتقلوا بتسجيلهم من الداخل إلى الخارج بلغ (3,401) ناخب بينهم (3,662) من الرجال، و (261) من النساء، كما بلغت أعلى مستويات التسجيل في بريطانيا حيث بلغ عدد المسجلين (1,911) ناخباً تلتهامصر وبلغ عدد المسجلين (1,209) ناخباً.

وأشارت المفوضية إلى أن منظومة تسجيل الناخبين بالخارج مازالت قيد العمل وتفتح أبوابها لتسجيل الجاليات الليبية المقيمة بالخارج لإدراج أسمائهم بالسجل الناخبين.

ولفتت المفوضية إلى أنها فتحت منظومة التسجيل بالخارج يوم 18 أغسطس 2021م، وتستمر شهراً كاملاً، عبر الرابط https://voteabroad.ly/ مؤكدة أن المسجلين سابقاً بالخارج خلال انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور وانتخاب مجلس النواب في 2014م، يتعين عليهم إعادة التسجيل، أما الذين قاموا بالتسجيل خلال تحديث منظومة التسجيل بالخارج خلال العام 2018 فليس عليهم إعادة التسجيل.

وكانت المفوضية افتتحت في 4 يوليو 2021م، منظومة تسجيل الناخبين، وأعلنت رسمياً في مؤتمر صحفي عن البدء في عملية تسجيل الناخبين، لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم في السابق، أو الذين يرغبون في تغير مراكز انتخابهم.

وكانت المفوضية قد استحدثت عددا إضافياً من المراكز الانتخابية، في إطار خطتها التوسعة لزيادة عدد المراكز، ليصل عددها الإجمالي إلى (1906) مركزاً.

وكان مؤشر التسجيل الختامي لمنظومة تسجيل الناخبين من داخل ليبيا قد أقفل على بلوغ عدد المسجلين من داخل ليبيا بانتهاء عملية التسجيل بالداخل يوم 17 أغسطس 2021م، (2,857,661) مسجلاً وبنسبة تسجيل تصل إلى 59% من إجمالي المستهدفين بالتسجيل. من بينهم (1,623,116) ناخب من الرجال، و(1,234,545) ناخبةً من النساء من بينهم (514,943) ناخب جديد أي قاموا بالتسجيل خلال هذا التحديث الأخير، ومن بينهم (287,618) ناخب من الرجال و(227,324) ناخبةً من النساء.