طقس ليبيا.. حرارة معتدلة وفرص لهطول أمطار متفرقة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن درجات الحرارة تبقى معتدلةً، مع أجواء غائمة وفرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، وتشمل بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحوّل، يوم الأربعاء، إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 33) مْ ، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا، بدايةً من الأربعاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: تتكاثر السحب على الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق، تمتد إلى الدواخل مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تُصاحبها خلايا من السحب الرعدية .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 31) مْ تصل على جالو والجغبوب إلى (35) مْ ، وتسجّل انخفاضًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ، وتتراجع يوم الغد على بعض المناطق.

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