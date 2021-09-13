ميناء بنغازي يستقبل 54 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول أربع سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها سفينة محملة بعدد 54 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات( أڤيڤا) وعلى متنها عدد 54 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية بالإضافة إلى عدد 20 حاوية بضائع.

كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات( ڤيقا اسكوربو) وعلى متنها عدد 381 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة( ألـك) وعلى متنها عدد 108 حاوية بضائع مختلفة وأيضا السفينة (أل دي أر ساكينا) وعلى متنها عدد 37 حاوية بضائع متنوعة .