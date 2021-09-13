النائب الأول لرئيس الحكومة يناقش مع وكيل وزارة الخارجية توحيد مؤسسات الدولة

ناقش اجتماع بين النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني ووكيل وزارة الخارجية عمر كتي آلية حل إشكاليات توحيد مؤسسات الدولة «لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين دواوين الوزارات شرق وغرب وجنوب البلاد، وعلى رأسها وزارة الخارجية».

وبحث الاجتماع سير عمل الوزارة وأبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وكذلك الشكاوى المقدمة من قبل موظفي قطاع الخارجية في مناطق شرق ليبيا وجنوبها والتي أدت في وقت سابق لتعليق العمل بدواوين الوزارة في هاتين المنطقتين، حسبما أكدت صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وقال القطراني إن الاتفاق السياسي يقضي بضرورة العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين الحكومتين السابقتين (الموقتة والوفاق)، مؤكدا ضرورة معالجة كافة الاسباب التي أدت إلى تعليق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب وفقا لصحيح القانون ووفقا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي.

وشدد على ضرورة تفعيل دواوين الوزارة في مختلف مناطق البلاد، مع العدالة في التوزيع الوظيفي خاصة فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وكذلك شغل الإدارات بديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

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