توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات ووزارة التعليم

وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، في إطار سعي الطرفين لرفع مستويات الجاهزية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيانٍ على موقعها الإلكتروني: مذكرة التفاهم، تتضمن عشرة بنود، تُنظّم آلية تفعيل الشراكة بين المفوضية ووزارة التربية والتعليم فيما يخصّ استخدام المباني التعليمية كمراكز انتخاب، وتنظيم الكوادر الوظيفية من شريحة المعلمين المستهدفين بالتدريب والعمل في تلك المراكز.

وحددت المذكرة، وفق البيان؛ التفاصيل القانونية لعلاقة العمل المشتركة، والانخراط في برامج تدريب المفوضية، إضافةً إلى بنود أخرى تتعلق بإجراءات يوم الاقتراع، والمسؤوليات المترتبة على الطرفيْن؛ في سبيل إنجاح هذه العملية.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد وقّعت مذكرات تفاهم مماثلة، مع المؤسسة الليبية للإعلام “مُنحلَّة”، والشركة الليبية القابضة للاتصالات، في ديسمبر ويوليو الماضييْن.

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