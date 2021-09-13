بوريل: الطريق نحو الانتخابات الليبية محفوف بالصعوبات ونحمّل الدبيبة مسؤولية نجاحها

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية ‏الأوروبية، جوزيب بوريل، خلال زيارته ليبيا، الأربعاء الماضي، ولقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمبعوث الأممي، يان كوبيش، وزيرة ‏الخارجية، نجلاء المنقوش، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.‏

وأشار بوريل، في بيان للاتحاد الأوربي، إلى أهمية إنهاء الفترة الانتقالية الحالية في 24 من ديسمبر بإجراء انتخابات عامة، مبينا أن الطريق نحوها محفوف بكل أنواع الصعوبات والمعارضات.

وحمّل المسؤول الأوروبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية ضمان نجاح العملية السياسية في هذه البيئة التي وصفها بالمعقدة للغاية، مع التحديات الإضافية المتمثلة في العمل دون سيطرة على غالبية المدن والمناطق، بجانب عدم اعتماد الميزانية لحكومته حتى الآن.

وأوضح أن تحقيق الاستقرار في ليبيا ينعكس إيجابا على دول الجوار والمنطقة بالكامل، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط وشمال إفريقيا والساحل، فضلاً عن حجمها وإمكاناتها الاقتصادية، لاسيما أن مساحتها تعادل مساحة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا مجتمعين، وبها أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

ووفقا للبيان، فإن المخاطر التي يشكلها عدم الاستقرار في ليبيا واضحة للغاية مع عدد الأسلحة المتداولة وإمكانية تحول مناطقها الشاسعة غير الخاضعة للرقابة إلى ملاذات آمنة للإرهاب والجريمة المنظمة، حيث نشبت الأزمة الحالية في منطقة الساحل بسبب الأحداث التي شهدتها ليبيا في عام 2011م.

ومن الناحية الاقتصادية، ستحتاج إعادة إعمار ليبيا إلى استثمارات تبلغ حوالي 100 مليار دولار، فيما تمتلك البلاد موارد كبيرة قادمة من صادرات النفط، بالإضافة إلى صندوق سيادي بقيمة تزيد عن 60 مليار دولار.

وتقدر دراسة حديثة لـ”الإسكوا” التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي المكاسب للمنطقة من السلام في ليبيا ستبلغ أكثر من 160 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2021-2025م، ستنخفض البطالة بحوالي 6٪ في تونس و9٪ في مصر و14٪ في السودان.

وفيما يتعلق بالهجرة، سيكون تأثير السلام في ليبيا كبيرًا أيضًا، خصوصا أنها كانت تستضيف حوالي 2.5 مليون عامل أجنبي قبل ثورة فبراير 2011م، وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 3 ملايين في السنوات القادمة لإعادة الإعمار، كما أن التحويلات وصلت إلى 3 مليارات دولار في 2013م، واستفادت منها مصر وتونس.

وقال بوريل، إن المحادثات جارية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، ويشارك فيها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بفاعلية، ضمن مجموعة العمل الاقتصادية، إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يصبح الاقتصاد محركًا للسلام من خلال التركيز على توحيد المؤسسات الاقتصادية.

وشدد على أن الظروف الإنسانية للمهاجرين واللاجئين بحاجة إلى معالجة عاجلة، قائلا: “الظروف المروعة لمراكز الاحتجاز غير مقبولة، وسيكون تحسين معاملة المهاجرين أمرًا محوريًا لعملنا في هذا المجال”.

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