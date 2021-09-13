الحكومة تؤكد ضرورة حصول نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل على حقوقهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2021

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني على ضرورة إتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل حصول نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل على كافة حقوقهم الموضحة في قانون تنظيم مؤسسات الاصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية .

جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس مع وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية علي محمد الشتيوي للاطلاع على أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل وزارة العدل حث على المتابعة الدورية لكفاة مؤسسات الإصلاح وحصر المساجين طبقا لما هو معمول به، واتخاذ ما يلزم لحل الإشكاليات المتعلقة بإكتظاظ السجون بالمحكومين جنائيا بحيث يتم وضع إستراتيجية لزيادة السعة لضمان حصول النزيل على كافة حقوقة من إعاشة وإقامة ورعاية صحية والعرض على المحكمة، والافراج عن المساجين الذين قضو مدة المحاكمة أو الصادر في حقهم عفو لحسن السيرة والسلوك أو من تنطبق عليه شروط قانون العفو العام.