ليبيا تسجّل 14 وفاة بـ”كورونا” في يومٍ واحدٍ

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1.291 إصابةً بفيروس “كورونا”، و1.594 حالة تعافٍ، و14 وفاةً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في تحديثه اليومي، أن مختبراته استقبلت 5.568 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4.277 عينة، فيما تأكدت إصابة 1.291 عينة إيجابية، منها 1.100 جديدة، و191 مخالطة، بنسبة حالات إيجابية بلغت 23.1%.

وبذلك؛ ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 325 ألفًا و221 إصابةً، منها 81 ألفًا و521 حالةً نشطةً، بينما تعافى 239 ألفًا و259 حالةً، وسجّل المركز 4.441 حالة وفاة.

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