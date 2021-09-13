الخوجة يؤكد إنهاء الإجراءات الفنية للإفراجات الإدارية

أكد وزير الخدمة المدنية، عبد الفتاح الخوجة، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة أنهت الإجراءات الفنية لإنهاء أزمة الإفراجات الإدارية، مبينا أن مهمة الوزارة هي التأكد من الشروط القانونية التي تستحق الإفراجات.
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قناة ليبيا
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