الخوجة يؤكد إنهاء الإجراءات الفنية للإفراجات الإدارية

أكد وزير الخدمة المدنية، عبد الفتاح الخوجة، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة أنهت الإجراءات الفنية لإنهاء أزمة ‏الإفراجات الإدارية، مبينا أن مهمة الوزارة هي التأكد من الشروط ‏القانونية ‏التي تستحق الإفراجات.

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