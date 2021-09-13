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الخوجة يؤكد إنهاء الإجراءات الفنية للإفراجات الإدارية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد وزير الخدمة المدنية، عبد الفتاح الخوجة، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة أنهت الإجراءات الفنية لإنهاء أزمة ‏الإفراجات الإدارية، مبينا أن مهمة الوزارة هي التأكد من الشروط ‏القانونية ‏التي تستحق الإفراجات.

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قناة ليبيا

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