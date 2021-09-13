بعد شائعات وفاته… الإرهابي الظواهري يطل بفيديو جديد

نشرت شبكة سحاب، الذراع الإعلامية الرئيسية لتنظيم القاعدة الإرهابي، مقطع فيديو يظهر فيه الإرهابي أيمن الظواهري في وقت سابق أول من أمس.

وعلى الرغم من أن هذا المقطع الذي استمر لمدة ساعة قد نُشر في ذكرى “أحداث سبتمبر”، فإنه لا يبدو أنه سُجل خصيصاً لهذه المناسبة.

وبما أن إنتاج شبكة “سحاب” قد تباطأ إلى حد كبير للغاية، فإن الظواهري لم يظهر على الشاشة منذ أشهر. لكن مقطع الفيديو الجديد يؤكد أن زعيم القاعدة المسن لم يلقَ حتفه في العام الماضي، كما زعم بعضهم.

وفي نوفمبر الماضي، أشارت بعض التقارير إلى أن الإرهابي الظواهري قد توفي لأسباب طبيعية.

وفي لقطات الفيديو، ومدتها ساعة، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد الإرهابي الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 يناير، واستهدف قاعدة عسكرية روسية في منطقة تل السمن، في محافظة الرقة (شمال شرقي سوريا).

وأعلن بيان نسب إلى جماعة حراس الدين المتشددة، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن الهجوم؛ وربما سُجلت أجزاء أخرى من مقطع الفيديو بعد ذلك التاريخ.

وقال الإرهابي الظواهري: “تتطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري… ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن”.

وأضاف أن “هذه العملية كانت مثالاً عملياً لكسر الحصار العسكري للعدو”، مشيداً بالهجمات على أراضي العدو.

كما أشار الظواهري إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى إعادة سيطرة «طالبان» على كابل. كما انتقد اتفاقات التطبيع التي تمت العام الماضي بين عدة دول عربية وإسرائيل.

وكان الظواهري قد تولى قيادة تنظيم القاعدة في عام 2011، بعد مقتل الإرهابي أسامة بن لادن على يد قوات العمليات الخاصة الأميركية في مخبئه في باكستان.

ويتذكر الظواهري هشام العشماوي، أحد كبار عملاء القاعدة الإرهابي في ليبيا ومصر.

وكان العشماوي قد اعتقل في ليبيا عام 2018 على يد القوات المسلحة العربية الليبية، وأُعدم لاحقاً في مصر في مارس عام 2020.

ويذكر الظواهري أيضاً وفاة اثنين من رفاق الإرهابي العشماوي، وهما عماد عبد الحميد وعمر رفاعي سرور.

والعنصر التالي هو أبو مصعب عبد الودود أمير “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، عبد المالك دروكدال الذي قُتل في غارة للقوات الفرنسية لمكافحة الإرهاب في مالي في يونيو (حزيران) عام 2020.

كما يذكر الظواهري أيضاً اثنين من زملائه، وهما عبد الحميد وأبو عبد الكريم.

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