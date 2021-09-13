وزارة الإسكان تبحث صعوبات عمل شركات الأشغال العامة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2021

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أبوبكر الغاوي، رؤساء ومدراء شركات الأشغال العامة، الصعوبات التي تواجه شركات الأشغال العامة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بحضور وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية خالد العبدلي، متابعة أعمال شركات الأشغال العامة والوقوف على الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه عملها، ورؤية الشركات المستقبلية لتدوير عجلة العمل وعودة الشركات كما كانت عليه بالسابق، بعد الظروف التي مرت بها، حيث أن بعض الشركات بالمناطق لم تتحصل على عقود عمل منذ سنوات، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات وحال دون الإيفاء بصرف مرتبات العاملين بها لعدة أشهر .

من جانبه أكد وزير الإسكان والتعمير دعمه للشركات، واصدر تعليماته لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والأجهزة التابعة للدولة، بإعطاء الأولوية لشركات الأشغال العامة في إبرام عقود أعمال التنفيذ وذلك لتدوير عجلة العمل بالشركات .