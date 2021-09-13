أبو شرادة: القانون المتعلق بالحراسة القضائية مناسب جدًا

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد أبو شرادة على قرار مجلس وزارء حكومة الوحدة برفع الحراسة القضائية عن أموال شخصيات ومسؤولين في نظام القذافي ، قائلاً إن مجلس الدولة كجهة استشارية ينسق مع مجلس النواب بشأن بعض القوانين.

أبو شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الإثنين قال: إن القانون المتعلق بالحراسة القضائية مناسب جدًا، مطالبًا بضرورة وضع أسماء أخرى من مسؤولين في الحكومات السابقة.

وحول عدم وجود قرائن قوية حيال الأشخاص المستهدفين بحسب وزارة العدل، أكد عضو مجلس الدولة أن هناك أشخاصًا من ضمن النظام السابق قدموا كشف حساب لمكتب النائب العام وإقرار ذمة مالية حول الأموال، لتتم إزالة الحراسة القضائية عن الأموال، مضيفًا: “القانون وضع بعض الأسماء لمعرفة مصدر ثرواتهم، ولكن القانون أجاز للحكومة شطب بعض الأسماء عبر قرار من السلطة القضائية”.

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