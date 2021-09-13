هيومن رايتس ووتش: أين منصور عاطي؟

تساءلت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، ومديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في ليبيا حنان صلاح، عن مصير الناشط المدني ورئيس فرع الهلال الأحمر إجدابيا منصور عاطي.

وبيَّنت الباحثة الحقوقية في تغريدة على تويتر، عدم استجابة حكومة الوحدة الوطنية للطلب المقدم لها، والقاضي بالتحرك العاجل بشأن قضية إختفاء عاطي.

وأضافت حنان صالح: نظرًا لأنه سبق اعتقاله ومضايقته من الأمن الداخلي أجدابيا، و اختطف هناك، ألا ينبغي أيضًا دعوة القوات التي تسيطر على المنطقة، للرد؟

ويواجه عاطي، مصيرًا مجهولًا منذ اختطافه في 3 يونيو الماضي، على أيدي مسلحون مجهولون وسط مدينة إجدابيا.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها بشأن سلامة الناشط المدني منصور عاطي، حاثة جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات العلاقة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري.

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