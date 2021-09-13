النائب الأول حسين القطراني يبحث مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي آلية توحيد ديوان الوزارة

طرابلس 13 سبتمبر 2021 م ( وال )- بحث النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ” حسين أعطية القطراني ” اليوم الإثنين، مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي ” عمر محمد كتي “، سيّر عمل الوزارة؛ وأبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

كما تم مناقشة آلية توحيد ديوان وزارة الخارجية، والمساواة في الحقوق والواجبات بين موظفي ديوان الوزارة شرق وغرب وجنوب البلاد.

وأوضح القطراني أن الاتفاق السياسي؛ يقضي بضرورة العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي ديوان الوزارة، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي. (وال)

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