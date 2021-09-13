قشوط: تنظيم الإخوان تلقى صدمة عندما دعم كوبيش قانون انتخاب الرئيس ورحب به مجلس الأمن

قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إن تنظيم الإخوان تلقى صدمة حينما استلم المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش قانون انتخاب الرئيس، ثم أجمع أعضاء مجلس الأمن على الترحيب به، واكتملت حينما استقبلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القانون.

قشوط لفت في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” أمس الأحد إلى إجراء رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين مشاورات خارجية، في محاولة لإقناع الدول بـ”تأجيل الانتخابات”؛ خوفًا من سقوط الإخوان في ليبيا، خاصة بعد الخسارة الجسيمة لتنظيم الإخوان في انتخابات المغرب الأخيرة، وقبلها سقوطه في مصر وتونس.

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