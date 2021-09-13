وزارة الداخلية: حملة لوقف البناء العشوائي في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2021

أعلنت وزارة الداخلية أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بحملة لوقف عدة مخالفات للبناء العشوائي والمباني والمنتجعات التي لازالت قيد الإنشاء على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة “الــقويعــة”

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الإثـنـين بوقف عدة مخالفات للبناء العشوائي والمباني والـمنتـجعـات التي لازالت قيد الانشاء على الاراضي المملوكة للدولة بمنطقة “الــقويعــة”، وتـم اتخاذ كـافة الإجـراءات الـقانونيـة حيال هذه الوقـائع.

وأشارت وزارة الداخلية أن وقف مخالفات البناء العشوائي تأتي استمراراً للحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والبناء العشوائي على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص بـناء على تعليمات النـائـب الـعـام.