«المقارحة» تطالب المجلس الرئاسي بالاستمرار في مبادرته لإنجاح المصالحة

أشاد عدد من وجهاء وأعيان قبيلة «المقارحة» «بدور المجلس الرئاسي، ومساهمته في إطلاق عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل»، مطالبين إياه بـ«الاستمرار في هذه المبادرة؛ لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، ظهر اليوم الإثنين، في طرابلس عددًا من وجهاء وأعيان قبيلة «المقارحة».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن وجهاء وأعيان قبيلة «المقارحة» الحاضرين للقاء «أعلنوا دعمهم المجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا».

وأعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مطلع الأسبوع الجاري، إطلاق كل من الساعدي معمر القذافي ومعاون آمر كتيبة إمحمد المقريف، اللواء ناجي حرير القذافي، والسكرتير الخاص للعقيد القذافي، أحمد بن رمضان.

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وأكد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في بيانات بالخصوص، يومي الإثنين والثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المجلس مع وجهاء وأعيان قبيلة «المقارحة» جرى خلاله التأكيد على دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تسهم في تحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

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