السفير التونسي ينفي اتخاذ بلاده موقفا ضد حاملي جواز السفر الليبي

العنوان-طرابلس

نفى، السفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، اليوم الإثنين، اتخاذ السلطات التونسية موقفًا ضد حاملي الجواز السفر الليبي.

وأكد العجيلي، أن الإجراءات المتخذة أساسها صحي لا سياسي.

وقبل أيام، قال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، الجمعة، إنه سيتم إعادة فتح الحدود المغلفة مع تونس، الأسبوع المقبلة.

وأضاف حمودة، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة قد اتفق مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية خلال الأسبوع المقبل بين البلدين، وفق البروتوكول الصحي الموحد بين البلدين.