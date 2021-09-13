الغويل: وقعنا عقود لتنفيذ مشاريع كهرباء مع شركات مصرية بقيمة 2 مليار دولار

ليبيا – قال وزير الشؤون بحكومة الوحدة سلامة الغويل إن ليبيا وقعت عقودًا لتنفيذ مشاريع كهرباء مع شركات مصرية بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.

الغويل وفي تصريحات لصحيفة “المال” المصرية أمس الأحد، أوضح أن الشركات المصرية من المتوقع أن تستحوذ على نسبة تتراوح بين 60 و%70 من مشروعات إعادة الإعمار فى بلاده.

وأشار إلى أن تكلفة الأعمال اللازمة لإعادة إعمار ليبيا تقدر بنحو 111 مليار دولار، ويتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وأن الخطة مازالت معطلة لحين إقرار الميزانية وتحقيق التوافق السياسى بين جميع الأطراف.

وتابع أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من المقرر أن يزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث أوجه التعاون المشترك فى كافة الأصعدة.

وذكر أن هناك تفاهمًا مع الجانب المصري للسماح للطيران الليبي بالهبوط في القاهرة بدلًا من قصره على الإسكندرية فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية