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إيطاليا: مائة ألف جرعة لقاح للعراق.. وليبيا تالية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الحكومة الإيطالية عن تسليم 100 ألف جرعة من لقاح “أسترازينكا” المضاد لفيروس كورونا للعراق.

وتم تسليم اللقاح بإشراف منظمة “اليونيسيف”، التابعة للأمم المتحدة، ضمن برنامج التعاون مع الحكومة الإيطالية لإمداد الدول المتضررة جراء انتشار الوباء، بجرعات اللقاح.

وذكر موقع the local الإيطالي أن هذه الدفعة هي أولى الدفعات التي خصّصتها إيطاليا من الدول، وستتم المباشرة بإرسال الدفعات التالية إلى عددٍ من الدول من بينها ليبيا وفيتنام واليمن ولبنان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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