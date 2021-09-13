إيطاليا: مائة ألف جرعة لقاح للعراق.. وليبيا تالية

أعلنت الحكومة الإيطالية عن تسليم 100 ألف جرعة من لقاح “أسترازينكا” المضاد لفيروس كورونا للعراق.

وتم تسليم اللقاح بإشراف منظمة “اليونيسيف”، التابعة للأمم المتحدة، ضمن برنامج التعاون مع الحكومة الإيطالية لإمداد الدول المتضررة جراء انتشار الوباء، بجرعات اللقاح.

وذكر موقع the local الإيطالي أن هذه الدفعة هي أولى الدفعات التي خصّصتها إيطاليا من الدول، وستتم المباشرة بإرسال الدفعات التالية إلى عددٍ من الدول من بينها ليبيا وفيتنام واليمن ولبنان.

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