مجلس النواب يُعلق جلسته إلى الغد  لإصدار قانون انتخاب البرلمان القادم

طبرق 13 سبتمبر 2021 (وال)- استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقره في مدينة طبرق اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور النائب الأول الأستاذ فوزي النويري، والنائب الثاني الدكتور أحميد حومة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن جلسة اليوم خصصت لمناقشة ما ورد من إجابات، وردود من قبل الحكومة؛ حول بنود الاستجواب التي وردت في جلسة الأسبوع الماضي.

وأضاف بليحق أنه تم في جلسة اليوم أيضًا الإعلان عن تقدم 45 نائبًا بطلب سحب الثقة من الحكومة وفقًا للمادة 194 من القانون رقم (4) لسنة 2014، فإنه يتم النظر في هذا الطلب بعد مرور 8 أيام، وبذلك علقت الجلسة للأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، أعلن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري عن تعليق جلسة اليوم إلى يوم غد الثلاثاء، لمناقشة قانون انتخابات البرلمانية بعدما أصدر المجلس في وقت سابق قانون انتخاب رئيسًا للدولة. (وال)

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