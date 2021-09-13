وكيل وزارة الصناعة يتفقد المحاجر جنوب الجبل الأخضر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2021

أدى وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي جولة ميدانية على مجموعة من المحاجر العاملة بالمنطقة الواقعة جنوب الجبل الأخضر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل الوزارة زار مصنع الأسمنت الفتائح حيث اجتمع مع مدير المصنع ورئيس نقابة العاملين بالمصنع كما قام بجولة ميدانية على محاجر الطين بمنطقة المسلقون و محاجر الحجر الجيري جنوب المصنع.

كما زار وكيل الوزارة عددا من المحاجر الخاصة والتي تبعد نحو ( 50 كم ) جنوب مدينة درنة للوقوف على أوضاعها والأجتماع مع بعض المستثمرين بها ومن ثم الإنتقال إلى وادي بالضحاك للوقوف على أحد المواقع الملتزمة بنصوص القانون رقم ( 2 لسنة 1971 ) من حيث المساحة ودفع قيم الإيجارات والأتاوات والمحافظة على البيئة المحيطة

وتستمر جولة وكيل الوزارة في المنطقة الشرقية لثلاث أيام بدأت أمس الاحد قام في ختام يومها الأول بزيارة المحجر التابع لشركة الإشغال العامة درنة الواقع جنوب السد الكبير لوادي ( درنة ) واطلع خلالها على مراحل الإنتاج والصعوبات التي تعيق سير العمل

واتفق وكيل الوزارة مع إدارة شركة الأشغال العامه درنه على ضرورة الالتزام التام والفوري بدفع المستحقات الواجبة لصالح الدولة الليبية في أقرب وقت.

ورافق وكيل الوزارة خلال هذه الجولة مدير فرع المؤسسة الوطنية للتعدين درنة ومدير فرع المؤسسة الوطنية للتعدين الجبل الأخضر.