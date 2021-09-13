المنفي: التبو جزء مهم من المصالحة الوطنية الشاملة

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن «التبو، جزء مهم من المصالحة الوطنية الشاملة»، مشددًا على أن «هذا المشروع يحتاج لعمل طويل وبمشاركة الجميع، حتى يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها».

جاء ذلك خلال لقائه في طرابلس، مساء اليوم الإثنين، عميد بلدية ربيانة ورئيس لجنة الحكماء والفرع البلدي الشورى والقدرفي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع وفد بلدية ربيانة خصص لمناقشة المشاكل والصعوبات، التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمناطق الجنوب في عديد المجالات، لاسيما البنية التحية.

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وأكد المنفي للوفد ضرورة العمل على حلحلة الصعوبات التي تواجه المواطنين في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقات، «لخلق تنمية مكانية في الجنوب، ودعم شريحة الشباب، وتأمين الحدود لضمان استقرار المنطقة».

كما شدد رئيس المجلس الرئاسي «على أحقية المشاركة السياسية، لكل مكونات الشعب الليبي، وفي مقدمتها التبو»، الذين دعاهم إلى «أن يكون لهم دور إيجابي، في نجاح الانتخابات المقبلة».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن عميد بلدية ربيانة ورئيس لجنة الحكماء والأعيان، أكدا، من جهتهما خلال الاجتماع، دعمهما مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، أخيرًا من أجل تحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي.

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