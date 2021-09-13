طائرات تركية باتجاه “الوطية”.. تحشيد في “الوقت الحسّاس” ؟

رصد موقع Itamilradar تحليق طائرتيْن من طراز إيرباص A400M رقم 17-0080 – رمزTUAF221 ورقم 15-0051 – رمز TUAF220 فوق المتوسط.

وقد حلقت الطائرتان انطلاقًا من أنقرة، في رحلة فوق البحر الأبيض المتوسط، متجهةً إلى منطقة غرب ليبيا. ويُرجّح أن الوجهة النهائية لهذه الرحلة هي قاعدة الوطية.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أكد من خلالها تمسّك تركيا بإبقاء تواجدها العسكري في ليبيا، في وقت بات فيه ملف الاتفاقيات العسكرية “الليبية التركية” ملفًا حساسًا، في ظلّ تجاهل الحكومة الليبية أي نقاش تتم إثارته بخصوصه.

وفي الجهة المقابلة، تصرّ أطراف سياسية في ليبيا على ضرورة حسم ملف التدخل التركي العسكري والمرتزقة، قبل إجراء الانتخابات في نهاية العام، وتضعه كشرط رئيس لانطلاق العملية الانتخابية، فضلاً عن الدعوات الدولية والأممية لضمان سلامة الانتخابات من أي تدخل خارجي.

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