سفيرة بريطانيا تلتقي الدبيبة وتؤكد دعم بلادها لجهود إقامة الانتخابات في ليبيا

العنوان-طرابلس

أكدت، السفيرة البريطانية، كارولين هورندال، اليوم الإثنين، اهتمام بلادها بالجهود المبذولة لإقامة الانتخابات المتفق على عقدها نهاية هذا العام بليبيا.

وقالت السفيرة، في تغريدة على توتير، إنها التقت مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وأبلغته أن بريطانيا تولي اهتماما لدعم جهود الحكومة تحقيق إقامة الانتخابات في البلاد.

وكانت سفارات بريطانيا ودول غربية أخرى قد أصدر بيانا مشتركًا أكدت فيه دعمها لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

ودعت، السفارات الجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضرورة الانخراط في الإطار الانتخابي، ووضع اللمسات الأخيرة عليه.