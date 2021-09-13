البوسيفي: لا جديد حتى الآن بخصوص منحة الأولاد عن الربع الثالث من هذه السنة

ليبيا – قال مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة علي البوسيفي إنه لا جديد حتى الآن بخصوص منحة الأولاد عن الربع الثالث من هذه السنة.

البوسيفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن الاجتماعات متواصلة مع وزارة العمل بخصوص الزوجات غير العاملات والبنات فوق سن 18 لتحديد الفئة المستهدفة بالمنحة، وتأخُّر إنجاز هذا الاستحقاق يعود لنقص المعلومات الخاصة بهن لدى الدولة.

وأضاف: “توصيتنا للدولة حال إنجازنا قاعدة بيانات عن الزوجات والبنات فوق سن 18، ستكون بالصرف عن الفترة الماضية كاملة، والتنفيذ سيتوقف على ظروف الدولة وإمكانياتها حينها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية