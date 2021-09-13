الرباط.. كوبيتش يبحث مع بوريطة مستجدات المسار السياسي

وصل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المغربية الرباط؛ لبحث آخر مستجدات الملف الليبي.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، عبر منشور على موقع “فيس بوك”، باستقبال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لـ”كوبيتش” الذي يُجري، هذه الأثناء، مباحثات سياسية مع المسؤولين المغاربة.

ومن المتوقّع أن يُجري الجانبان مشاوراتٍ للتغلب على صعوبات وعراقيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وإمكانية استضافة المغرب لاجتماعات تحقيق المصالحة الوطنية.

وترى المملكة المغربية، عبر وزير خارجيتها، ناصر بوريطة، أن هناك صعوباتٍ تُواجه المسار السياسي في ليبيا، وتُرحّب بجمع الأطراف الليبية، على غرار “الصخيرات وبوزنيقة”؛ للتغلب على تلك الصعوبات.

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