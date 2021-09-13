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وزير المواصلات يبحث مع سفير مالطا عودة النقل الجوي بين البلدين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، اليوم الاثنين سفير جمهورية مالطا تشارلز صليبا، بحضور وكيل شؤون الديوان والنقل البحري وسام الادريسي ووكيل شؤون النقل الجوي خالد السويسي و مدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت ومستشار الوزارة لشؤون الديوان فيصل رحيمة مريويص ومستشارالعلاقات بمكتب التعاون الفني علي القمودي .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تناول الاجتماع عدة نقاط محورية لعودة حركة النقل الجوي بين البلدين مع أخذ الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار من ناحية انتشار وباء الكوفيد – 19 كورونا واجراءات التطعيم الالزامي ، كما تم مناقشة ألية اعطاء تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات الخطوط ميدافيا غير المجدولة مع العلم أنه هناك بعض الإجراءات الجارية بخصوص تأشيرة الدخول و الخروج بين البلدين .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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