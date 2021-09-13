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المنفي وأبوجناح يبحثان الوضع بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2021

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الاثنين الوضع المعيشي والأمني والخدمي والصحي بالمنطقة الجنوبية، للوقوف على احتياجاتها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وبين المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة أنه جرى خلال اللقاء استعراض المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية من نقص في السيولة المالية وبعض الأدوية الضرورية وتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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